Liam Payne und Freundin Kate genießen romantisches Dinner

Liam Payne (29) und Kate Cassidy gönnen sich Zweisamkeit. Der einstige One Direction-Sänger ist seit vergangenem Jahr wieder in festen Händen: In der Blondine fand der Musiker seine große Liebe. Inzwischen ist das Paar häufig auf diversen Red Carpets zu sehen und lässt sich zudem gerne in der Öffentlichkeit ablichten. Erneut wurden die Turteltauben gemeinsam gesichtet – Paparazzi erwischten Liam und Kate bei einer Date Night.

Fotografen erblickten den 29-Jährigen und seine Liebste am Mittwochabend in London beim Verlassen eines Restaurants. Händchen haltend flanierten Liam und Kate durch die Straßen der englischen Hauptstadt und ließen ihren romantischen Abend entspannt ausklingen. Während Kate nichts dem Zufall überlassen wollte und in ihrem Outfit eine sexy Figur machte, entschloss sich ihr Freund für ein lässiges Outfit.

Vor einigen Tagen sorgte der "Strip That Down"-Interpret mit seinem Aussehen für Aufsehen und schockierte Reaktionen. Bei der "All of Those Voices"-Premiere erschien Liam mit einem deutlich erschlankten Gesicht. Dies löste auf Twitter heftige Kommentare aus. Ein User fragte sich: "Ich kann nicht glauben, dass Liam sich Wangenfett hat entfernen lassen."

Anzeige

Getty Images Liam Payne mit Kate Cassidy, Januar 2023

Anzeige

TOT/MEGA Kate Cassidy und Liam Payne in London, März 2023

Anzeige

Getty Images Liam Payne bei der "All Of Those Voices" - Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de