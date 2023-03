Nach fünf Jahren Beziehung: Colin Farrell ist wieder Single!

Colin Farrell (46) und seine Freundin Kelly McNamara gehen von nun an wieder getrennte Wege! Seit Jahren ist er megaerfolgreich im Schauspiel-Business unterwegs. Sein Privatleben hält der Ire aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll Colin aber schon seit etwa fünf Jahren Kelly, die zur Crew der irischen Rockband U2 gehört, daten. Doch nun soll alles und vorbei sein: Colin und Kelly haben sich getrennt!

Das will jetzt Mirror erfahren haben. Grund für die Trennung soll angeblich der volle Zeitplan des 46-Jährigen sein: "Colin ist dank seiner Rolle in 'The Banshees of Inisherin' der Mann der Stunde beim Film. Er hat Monate damit verbracht, daran zu arbeiten, ebenso wie an dem letzten Batman-Blockbuster [...]. Colins Terminkalender forderte seinen Tribut von seiner Beziehung zu Kelly und sie haben sich im Stillen getrennt."

Bereits in der Vergangenheit hatte der Phantastische Tierwesen-Star kein Glück in der Liebe: So war Colin unter anderem mit Amelia Warner (40) verheiratet – die Ehe hielt allerdings nur vier Monate! "Ich hatte eine kurze Liaison mit der Vorstellung von Dauerhaftigkeit", offenbarte Colin in einem Interview mit US Weekly über seine Ex-Beziehung.

Anzeige

Getty Images Colin Farrell, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Colin Farrell bei den Oscars 2023

Anzeige

Getty Images Colin Farrell und Amelia Warner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de