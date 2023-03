Taylor Lautner und seine Frau haben jetzt Liebestattoos!

Bei Taylor Lautner (31) und seiner Frau Taylor Dome geht die Liebe unter die Haut! Im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler seine große Liebe geheiratet, mit der er den Vornamen und inzwischen auch den Nachnamen teilt. In den sozialen Netzwerken zeigen die beiden regelmäßig, wie glücklich sie sind. Doch scheinbar war die Hochzeit noch nicht der größte Liebesbeweis. Jetzt ging das Paar noch einen Schritt weiter und ließ sich ein Partnertattoo stechen.

Am Mittwoch postete die Influencerin auf ihrem Instagram-Account einen Zusammenschnitt von dem besonderen Geburtstagsgeschenk ihres Mannes. Die Aufnahmen zeigen, wie sich die beiden Liebenden ein Motiv aussuchen – dieses lassen sie sich dann nacheinander am Handgelenk stechen. Danach halten die beiden stolz ihre Arme in die Kamera. "11.11.22" – das Hochzeitsdatum des Paares – ziert von nun an die Körper der Eheleute. Taylor selbst kommentierte das Video mit den Worten: "Die beste Geburtstagsüberraschung aller Zeiten!"

Wenige Tage nach der Hochzeit hatte die Braut den Tag in einem Interview mit der Vouge noch einmal Revue passieren lassen. "Ich erinnere mich daran, dass ich mich während der Zeremonie umgesehen habe und einfach nur beeindruckt war von allem", hatte sie geschwärmt.

Taylor Lautner und seine Verlobte Taylor Dome im Februar 2022

Taylor Dome und Taylor Lautner

Taylor Dome und Taylor Lautner

