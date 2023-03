30 Punkte: Anna Ermakova flasht die "Let's Dance"-Jury!

Anna Ermakova (23) befindet sich bei Let's Dance auf der Überholspur! Die Tochter des Ex-Tennisspielers Boris Becker (55) kämpft gemeinsam mit ihrem Show-Partner Valentin Lusin (36) bei der beliebten Tanzshow um den Sieg. In den vergangenen Sendungen begeisterte sie die Jury rundum Motsi Mabuse (41), Jorge Gonzalez (55) und Joachim Llambi (58) bereits des Öfteren. Auch mit ihrem Quickstep bezauberte Anna die Jury – sie bekam die volle Punktzahl!

In der aktuellen "Let's Dance"-Folge legten Anna und Valentin zu dem Song "Anything Goes" einen Quickstep aufs Parkett. Mit der flotten Choreografie im Broadway-Stil hauten die beiden Motsi, Jorge und Llambi total vom Hocker. Insgesamt bekam das Paar sage und schreibe 30 Punkte von der Jury – die Maximalpunktzahl! "Für mich gab es in der Geschichte von 'Let’s Dance' keinen besseren Quickstep!", schwärmte Motsi in den höchsten Tönen.

Im TV-Studio feuerte Anna zudem ein ganz besonderer Fan an – und zwar ihre Mutter Angela Ermakova! Die 55-Jährige klatschte und jubelte ihrer Tochter nach ihrer erstklassigen Performance total stolz zu. Am Ende gab sie der Kandidatin dann noch eine liebevolle Umarmung.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury 2022

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Anna und Angela Ermakova im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de