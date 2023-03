Courteney Cox putzt ihren eigenen Stern auf dem Walk of Fame

Courteney Cox (58) ist das Thema Sauberkeit offenbar äußerst wichtig! Durch ihre Filmrollen in Friends, "Bedtime Stories" oder Scream hat sich die US-amerikanische Schauspielerin zu einem echten Hollywoodstar gemausert. Seit den 80er-Jahren steht die in Alabama geborene Künstlerin bereits vor den Filmkameras. Seither hat die Beauty eine Menge Preise gesammelt und sogar einen Stern auf dem bekannten Walk of Fame. Wie ein neues Video zeigt, kümmert sich Courteney um die Instandhaltung sogar persönlich!

Courteney teilte am Mittwoch einen lustigen Clip auf ihrem Instagram-Profil, mit dem sie bei ihren Freunden und Fans für einige Lacher sorgte. In dem Video ist zu sehen, wie sich die 58-Jährige samt Putzmittel und Lappen auf dem Walk of Fame rumtreibt, um ihren Stern feinsäuberlich zu reinigen. "Irgendjemand muss es ja tun", kommentierte sie ihren Beitrag ganz trocken.

Dabei dachte Courteney offenbar auch an ihre anderen Schauspielkolleginnen – denn nachdem sie mit ihrem eigenen Stern fertig war, kümmerte sich die Filmdarstellerin auch um die Auszeichnungen ihrer Freundinnen. Neben Jennifer Aniston (54) oder Laura Dern (56) konnte sich auch Reese Witherspoon (47) über eine Reinigung durch Courteney freuen. "Danke, dass du uns alle sauber gemacht hast", freute sich die "Natürlich Blond"-Darstellerin daraufhin in der Kommentarspalte.

Getty Images Courteney Cox im Februar 2022

Getty Images Courteney Cox mit ihrem Stern auf dem Walk of Fame im Februar 2023

Getty Images Courteney Cox im Januar 2020 in Los Angeles

