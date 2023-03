Courteney Cox' Vater wollte, dass sie Hollywood verlässt!

Courteney Cox (58) wurde am Montag mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt! Als Monica Geller in der Kult-Show Friends erlangte die Schauspielerin in den 90er-Jahren weltweite Bekanntheit. Für die Tochter eines Geschäftsmannes für Schwimmbecken gab es jedoch auch Zeiten vor ihrem großen Durchbruch, in denen sie kaum über die Runden kam. Ihr Vater wollte daraufhin, dass Courteney Hollywood den Rücken kehrt!

"Mein Vater meinte, ich sollte aufgeben", gab die 58-Jährige am Dienstag im Gespräch bei "Jimmy Kimmel Live!" zu. Nach einer längeren Karriere-Durststrecke in den 80er-Jahren habe die "Cougar Town"-Darstellerin nur noch Geld für Essen für rund zwei Wochen übriggehabt. "Ich habe also mit meinem Vater gesprochen und er meinte: 'Du musst nach Hause kommen... Es ist ein langer Weg von Los Angeles nach Birmingham und es ist Zeit, aufzuhören.'" Im Unternehmen ihres Papas hätte die Beauty als Verkäuferin für Schwimmbecken arbeiten können.

Courteneys Durchhaltevermögen zahlte sich aus! Bei der Zeremonie vor wenigen Tagen in Hollywood wurde der Stern des Serienstars feierlich auf dem Boden enthüllt. Dieses Event ließen sich auch zahlreiche Promis nicht entgehen. Neben Oscar-Preisträgerin Laura Dern (56) und ihrer Familie waren auch ihre "Friends"-Kollegen Lisa Kudrow (59) und Jennifer Aniston (54) mit von der Partie.

Getty Images Courteney Cox im Januar 1999

Getty Images Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston

Getty Images Jennifer Aniston, Courteney Cox und Lisa Kudrow am Walk of Fame in Hollywood im Februar 2023

