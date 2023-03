Ehefrau Jessica nackt im Netz: Was sagt Elyas M'Barek dazu?

Spielt Eifersucht in Elyas M'Bareks (40) Ehe eine große Rolle? Der Schauspieler hält sich eigentlich ziemlich bedeckt, was sein Privatleben angeht. Dennoch teilte er im vergangenen Jahr überraschend die Neuigkeit, dass er seine Partnerin Jessica geheiratet hat. Diese postete vor Kurzem ein Foto, auf dem sie komplett nackt posiert – ein Künstler hatte das Bild von ihr gemacht. Nicht nur Fans, sondern auch Ehemann Elyas feiert die Aufnahme sehr!

Im Interview mit RTL erzählte Jessica, dass Elyas keineswegs eifersüchtig gewesen sei – sondern sie total unterstützt habe. "Er sagte nur, oh, was für ein schönes Bild", plauderte sie aus. Anscheinend spielt Eifersucht aber ohnehin keine große Rolle in ihrer Beziehung: "Ich gebe ihm keinen Grund, eifersüchtig zu sein", betonte die Brünette.

Generell sind die beiden Turteltauben wohl überglücklich miteinander, wie Jessica preisgab. "Ich genieße das Eheleben sehr und mein Mann genießt es auch. Die Hochzeit war unglaublich", erzählte sie und betonte, dass das Paar happy sei.

Instagram / jessica_mbarek Elyas M'Bareks Frau Jessica im September 2021

Getty Images Elyas M'Barek und seine Frau Jessica bei der Berlinale 2023

Getty Images Elyas M'Barek, Schauspieler

