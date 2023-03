Oh, là, là! Elyas M'Bareks Frau Jessica zieht im Netz blank

Was wohl Elyas M'Barek (40) zu diesem heißen Pic sagt? Seit Jahren hält der Schauspieler sein Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus. Im vergangenen Jahr machten dann aber überraschende News die Runde: In aller Heimlichkeit heiratete der Hottie seine Freundin Jessica Riso! Wie glücklich Elyas sein kann, sie an seiner Seite zu haben, bewies die dunkelhaarige Beauty jetzt: Im Netz heizte Jessica ihrer Community ordentlich ein!

Auf ihrem Instagram-Account teilte das Model einen schwarz-weißen Schnappschuss, den sicherlich nicht nur ihren Mann zum Schwärmen brachte: Splitterfasernackt sitzt Jessica auf dem Boden, während sie ein Fotograf von der Seite ablichtet. Nur eine nachträglich eingefügte weiße Linie verdeckt in dem Bild das Nötigste. Was wohl Elyas von der Aufnahme hält?

Jessicas Fans sind ganz aus dem Häuschen! Neben unzähligen Flammen- und Herz-Emojis kommentierten einige Follower: "Es ist ein Foto von einer wunderschönen Frau" "Umwerfend, mein Schatz" oder "Mein Mädchen ist das hotteste". "Endlich mal eine kreative Zensur", lobte wiederum ein weiterer User.

Getty Images Elyas M'Barek und seine Frau Jessica, Februar 2023

Instagram / jessica_mbarek Elyas M'Bareks Frau Jessica im September 2022

Instagram / jessica_mbarek Elyas M'Bareks Frau Jessica im Juli 2022

