Einhorn-Party: Jessica Simpsons Tochter wird vier Jahre alt

Jessica Simpson (42) könnte nicht stolzer sein! Im März 2019 sind die Blondine und ihr Mann Eric Johnson (43) zum dritten Mal Eltern geworden: Nach ihrer Tochter Maxell (10) und Söhnchen Ace (9) sollte die kleine Birdie Mae (4) die Familie komplett machen. Seitdem teilt die Schauspielerin hin und wieder niedliche Aufnahmen von ihrem Nachwuchs – wie auch jetzt: Birdie Mae ist nämlich vier Jahre alt geworden!

Wie Jessica stolz auf Instagram präsentierte, veranstalteten sie und ihr Mann anlässlich Birdie Maes Ehrentag eine niedliche Einhorn-Party. Während die 42-Jährige einen lilafarbenen Mantel mit Kunstfell trug, war auch ihr Nachwuchs in einem lavendelfarbenen Kleid stilvoll unterwegs. "Birdie bringt uns auf magische Weise immer zum Lachen und zieht die Aufmerksamkeit von jedem auf sich! Sie ist einmalig und mühelos sie selbst. [...] Wir lieben sie sehr und sie weiß es", schwärmte Birdies stolze Mama unter dem Post.

Nach der Geburt ihrer Tochter sagte Jessica ihren Extrapfunden den Kampf an. Seitdem nahm sie bereits 45 Kilo ab – sehr zum Unmut ihrer Freunde. "Ihre Kleider hängen an ihr herunter und ihre Wangen sind eingefallen. Sie sieht nicht mal mehr wie sie selbst aus", erklärte ein Insider gegenüber Radar Online. Ihre Fans sehen das aber anders: "Du siehst viel besser aus – und so glücklich!", reagierte unter anderem ein User unter dem Geburtstagspost.

Instagram / jessicasimpson Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Maxwell, Ace und Birdie Mae

Instagram / jessicasimpson Eric Johnson, Jessica Simpson und ihre Tochter Birdie Mae

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im März 2023

