Elsa ist raus: Das sagen die GNTM-Fans zu dem Rauswurf!

Wie stehen die Zuschauer zu Heidi Klums (49) Entscheidung? Die aktuelle Germany's next Topmodel-Staffel ist momentan in vollem Gange. In den bisherigen Folgen gab es schon eine Menge Drama: Darin war des Öfteren auch die Kandidatin Elsa Latifaj involviert. Generell polarisierte das Nachwuchsmodel mit einigen Aussagen stark im Netz. Unter anderem betonte sie, wie sehr sie Echtpelz liebe. Nun flog Elsa raus – zur großen Erleichterung vieler Fans.

Das Ergebnis einer Promiflash-Umfrage (Stand: 24. März, 7:00 Uhr) zeigt, dass eine klare Mehrheit der Teilnehmer voll hinter Heidis Entscheidung steht. 97,3 Prozent finden, dass die Entscheidung gerechtfertigt war – Elsa habe nämlich eine schwache Leistung gezeigt. Nur 2,7 Prozent, was 17 Stimmen entspricht, fanden die Performance der Brünetten super.

Auf die Twitter-Gemeinde zeigte sich erleichtert über den Rauswurf der Österreicherin. "Endlich raus", "Hätte ich nicht gedacht, aber gute Entscheidung" oder "Oh mein Gott, ist das ein Traum? Endlich!", schrieben die User zu Elsas Exit.

ProSieben/Richard Hübner Elsa beim GNTM-Quiz-Walk

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Elsa, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

