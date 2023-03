Herzogin Meghans Vater Thomas Markle im Rollstuhl gesichtet!

Sorge um Thomas Markle Sr. (56)! Der 78-Jährige hat in den letzten Jahren einige gesundheitliche Probleme gehabt. Der Vater von Herzogin Meghan (41) hat in der Vergangenheit zwei Herzinfarkte verkraften müssen. Im vergangenen Jahr folgte dann auch noch ein Schlaganfall, von dem er sich noch immer erholt. Diese gesundheitlichen Rückschläge sind Prinz Harrys (38) Schwiegervater anzusehen. Jetzt wurde Thomas in einem Rollstuhl gesichtet!

Bilder zeigen, wie der Amerikaner in einem Rollstuhl durch den Flughafen von Los Angeles geschoben wird. In der Hand hält er einen Gehstock und scheint erschöpft. Wie RTL berichtet, habe Thomas auf die Frage nach seinem Gesundheitszustand nur geantwortet: "Kein Kommentar." Am Flughafen war er in Begleitung seines Sohnes Thomas Markle Jr.. Wie es derzeit um das Verhältnis zu seiner Tochter steht, ist unklar.

Dennoch ist bekannt, dass die ehemalige Suits-Darstellerin nicht das beste Verhältnis zu ihrer Familie hat. Das haben sie und ihr Ehemann auch in ihrer Enthüllungsdoku "Harry & Meghan" deutlich gemacht. Dort behauptete Meghan, sie habe über die Presse erfahren, dass Thomas nicht zu ihrer Hochzeit kommen würde. Der hatte daraufhin jedoch klargestellt, dass das nicht stimme und den SMS-Verlauf öffentlich gemacht.

MEGA Thomas Markle Sr. in Mexiko im Oktober 2018

The Sun / MEGA Thomas Markle Sr.

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan in Nottingham, 2017

