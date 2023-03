Jack Keatings Kindsmutter teilt Schnappschuss mit Nachwuchs

Keely Iqbal könnte kaum glücklicher sein! Vor wenigen Wochen machten freudige News die Runde: Jack Keating (24), der Sohn von Ronan Keating (46), ist Vater eines kleinen Mädchens geworden. Danach fragten sich die Fans allerdings, wer die Mutter seines Kindes ist – denn der aktuelle Beziehungsstatus des Love Island-Teilnehmers war öffentlich nicht bekannt. Erst vor Kurzem wurde bestätigt, dass die Influencerin die Mutter seines Nachwuchses ist. Jetzt teilte Keely einen Schnappschuss mit ihrem kleinen Mädchen!

Auf dem Bild, das Keely auf Instagram postete, drückt sie ihr Baby liebevoll an die Brust, während sie für das Foto auf einem Sofa posiert. Dabei macht die Künstlerin in einem lilafarbenen Jumpsuit eine gute Figur, während ihr Neugeborenes ein blaues Outfit trägt. "Mein Lieblingsmensch", betitelte Keely die herzerwärmende Aufnahme.

In einem Interview mit The Sun verriet Jack, dass die Brünette ihm zwar ein Kind geschenkt hat – die beiden aber kein Paar sind: "Die Mutter meiner Tochter und ich sind nicht zusammen!" Dennoch ziehen der 23-Jährige und Keely an einem Strang: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam Eltern zu sein und unserem kleinen Mädchen die beste Unterstützung zu geben, die es braucht."

Anzeige

Instagram / jackkeating11 Jack Keating im November 2022

Anzeige

Instagram / keelyiqbal Jack Keatings Verflossene Keely Iqbal mit ihrem gemeinsamen Kind

Anzeige

Instagram / jackkeating11 Jack Keating, Sohn von Ronan Keating

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de