"Ihr Name ist...": So heißt Jack Keatings kleine Tochter!

Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack! Vor knapp zwei Monaten ist Jack Keating (24), der Sohn von Ronan Keating (46), Papa einer kleinen Tochter geworden. Die Mama des Nachwuchses ist Influencerin Keely Iqbal. Die Beauty und der einstige britische Love Island-Teilnehmer bestätigten nach der Geburt jedoch, kein Paar zu sein. Dennoch wollen sie ihr kleines Mädchen gemeinsam großziehen. Nun verrät Keely den vollen Namen ihrer und Jacks gemeinsamen Tochter!

Die große Neuigkeit plaudert die frischgebackene Mama in ihrer Story auf Instagram aus. "Ihr Name ist Maya Ann Keating", enthüllt Keely. Demnach trägt ihr Spross also den Nachnamen ihres Papas! Doch auch der mittlere Name der Kleinen habe eine besondere Bedeutung. "Ann war der Name meiner Mutter. Sie wacht aus dem Himmel über Maya", erklärt die Influencerin.

In einem Interview mit The Sun verriet Jack, dass Keely ihm zwar ein Kind geschenkt habe – die beiden aber kein Paar seien. "Die Mutter meiner Tochter und ich sind nicht zusammen!", stellte der Realitystar klar. Dennoch ziehen der 24-Jährige und die Mama seiner Tochter an einem Strang. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam Eltern zu sein und unserem kleinen Mädchen die beste Unterstützung zu geben, die es braucht", erklärte er.

Instagram / jackkeating11 Jack Keating mit seiner Tochter

Instagram / keely.arts Keely Iqbal im Mai 2023

Instagram / jackkeating11 Jack Keating im Januar 2023

