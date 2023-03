"Morddrohungen": Hailey Bieber bittet Selena Gomez um Hilfe!

Damit dürften die Fans wohl nicht gerechnet haben! Selena Gomez (30) hatte jahrelang eine On-off-Beziehung mit Justin Bieber (29) geführt. Nur kurze Zeit, nachdem endgültig Schluss gewesen war, heiratete der Sänger das Model Hailey Bieber (26). Seitdem reißen die Schlagzeilen rund um die drei nicht ab. Viele Fans meinen immer noch, dass Selena Justins wahre Liebe sei. Zuletzt kamen Theorien auf, dass Hailey sich im Netz über die Ex ihres Mannes lustig machen würde. Jetzt meldet sich Selena mit klaren Worten!

Nachdem die Spekulationen aufgekommen waren, dass Hailey über Selena lästern würde, verlor die 26-Jährige nicht nur viele Follower. Sie bekam wohl auch unzählige Hate-Nachrichten von Selenas Anhängern. Anscheinend wurde es nun so schlimm, dass sie die "Calm Down"-Interpretin kontaktierte: "Hailey Bieber hat mir geschrieben, dass sie Morddrohungen und sehr viel Negativität bekommt. Das ist nicht das, wofür ich stehe. Niemand sollte Hate bekommen oder gemobbt werden", schrieb Selena nun also in ihrer Instagram-Story.

Sie wolle nun, dass das Ganze aufhört. Offenbar geht es bei dem Drama aber nicht nur um Justin, sondern auch um Selenas BFF Taylor Swift (33). Denn auf Social Media tauchte ein Video auf, in dem Hailey würgt, als Taylors Name genannt wurde. "Das tut mir so leid. Meine beste Freundin ist und bleibt eine der Besten in ihrer Branche", konterte Selena schon vor wenigen Wochen. Trotzdem nimmt sie Hailey öffentlich in Schutz.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber auf Hawaii, Februar 2023.

Instagram / selenagomez Selena Gomez im März 2023

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift, US-Bekanntheiten

