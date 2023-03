Nach Selenas Statement: Hailey Bieber meldet sich im Netz

Jetzt äußert sich erstmals Hailey Bieber (26)! In den vergangenen Wochen sorgte das Model immer wieder für Schlagzeilen: Angeblich machte sich Hailey über Selena Gomez (30), die Ex-Freundin ihres Ehemannes Justin Bieber (29), öffentlich lustig. Daraufhin verlor sie nicht nur Follower, sondern bekam auch zahlreiche Hate-Nachrichten. Anscheinend war es für Hailey so schlimm, dass sie die Sängerin kontaktierte, woraufhin Selena betonte, solche Reaktionen nicht zu unterstützen. Nach Selenas Statement erklärte nun auch Hailey ihre Seite!

In einer Story auf Instagram bedankte sich die 26-Jährige für Selenas öffentliche Ansage – die beiden Frauen wollen anscheinend jetzt gemeinsam dem anhaltenden Drama ein Ende setzen: "Die letzten paar Wochen waren sehr hart alle für Beteiligten und Millionen von Menschen sehen so viel Hass um sich herum, was extrem schädlich ist." Hailey sehe aber auch den Fehler bei sich selbst: "Dinge können immer aus dem Zusammenhang gerissen und anders interpretiert werden, als sie beabsichtigt waren. Wir alle müssen uns mehr Gedanken darüber machen, was wir posten und was wir sagen – mich eingeschlossen."

Auch Selena machte deutlich, dass sie auf die zahlreichen Schlagzeilen keine Lust mehr hat. "Hailey Bieber hat mir geschrieben, dass sie Morddrohungen und sehr viel Negativität bekommt. Das ist nicht das, wofür ich stehe. Niemand sollte Hate bekommen oder gemobbt werden", schrieb die 30-Jährige im Netz – und folgte daraufhin Hailey sogar auf Instagram. Mittlerweile erwiderte die Beauty die Follower-Anfrage.

SIPA PRESS Selena Gomez, Schauspielerin

Getty Images Hailey Bieber auf der Met Gala

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

