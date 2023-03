Nach zwölf Jahren: Reese Witherspoon gibt Scheidung bekannt!

Reese Witherspoon (47) geht schon seit vielen Jahren Seite an Seite mit ihrem Mann Jim Toth (52) durchs Leben! Die US-amerikanische Schauspielerin und der Produzent hatten sich am 26. März 2011 im Rahmen einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben – 2012 hatten sie dann ihren gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen dürfen. Doch nun machte das Paar eine traurige Nachricht aus ihrem Privatleben publik: Reese und Jim gaben ihr Ehe-Aus bekannt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Reese jetzt ein Statement. "Mit großer Sorgfalt und Überlegung haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", erklärte die Blondine. Böses Blut scheint nicht zwischen den beiden zu fließen – Reese stellte klar: "Wir haben so viele wunderbare Jahre miteinander verbracht und gehen mit tiefer Liebe, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt für alles, was wir gemeinsam geschaffen haben, in die Zukunft."

Ihr gemeinsamer Sohn stehe für Reese und Jim nach dieser schwierigen Entscheidung jetzt an erster Stelle. "Unsere größte Priorität sind unser Sohn und unsere gesamte Familie, während wir dieses nächste Kapitel durchlaufen", fügte die Schauspielerin nämlich hinzu.

Instagram / reesewitherspoon Filmproduzent Jim Toth mit seiner Frau Reese Witherspoon

Instagram / reesewitherspoon Schauspielerin Reese Witherspoon mit ihrem Mann Jim Toth

Instagram / reesewitherspoon Jim Toth, Ava Phillippe, Reese Witherspoon, Tennessee Toth und Deacon Phillippe im Januar 2022

