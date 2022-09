So süß gratulierte Reese Witherspoon ihrem Sohn Tennessee!

Reese Witherspoons (46) größter Stolz ist ihre Familie. Die Schauspielerin und Ryan Phillippe (48) waren von 1999 bis 2007 verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen zwei Kinder hervor – Ava (23) und Deacon (18). Nachdem die "Natürlich blond"-Darstellerin Jim Toth (52) im Jahr 2011 geheiratet hatte, wurde sie zum dritten Mal Mama. Reeses jüngster Sprössling Tennessee (10) feierte nun seinen zehnten Geburtstag, weshalb sie süße Worte an ihn richtete.

Auf Instagram teilte der Hollywoodstar am vergangenen Montag ein Bild von seinem Sohn: Die Aufnahme zeigt den Jungen in einem blauen Poloshirt mit einer großen schwarzen Sonnenbrille. Den Hintergrund gestaltete Reese zu einer feierlichen Party-Kulisse mit bunten Schimmern und funkelnden Sternen um. "Alles Gute zum zehnten Geburtstag, mein wunderbarer Junge Tennessee! Deine brillante Neugier und unendliche Energie bringen mich jeden Tag zum Lächeln! Ich bin so glücklich, deine Mama zu sein", schrieb die 46-Jährige zu dem Foto.

Reese widmet ihren Kindern gerne den ein oder anderen Post. So folgte nur einige Stunden nach Tennessees Geburtstagsglückwünschen ein Beitrag mit Tochter Ava: Die Schauspielerin und die 23-Jährige grinsen in die Kamera und sehen sich dabei zum Verwechseln ähnlich. "Ich fühle mich immer sehr glücklich, meine wunderbare, kreative, talentierte Tochter in meinem Leben zu haben!", kommentierte sie das Bild.

Jim Toth, Ava Phillippe, Reese Witherspoon, Tennessee Toth und Deacon Phillippe im Januar 2022

Reese Witherspoon auf der Premiere zu "Der Gesang der Flusskrebse" im Juli 2022

Reese Witherspoon mit ihrer Tochter Ava

