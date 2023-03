"Photoshop": Fans scherzen über Muskeln von Thomas Müller

Die Fans machen sich über die Muskeln von Thomas Müller (33) lustig! Der Fußballer teilt im Netz zum Großteil Eindrücke aus seinem Alltag und nimmt seine Fans in seinem Fußballer-Leben mit. Doch seit vergangenem Jahr zeigt er auch immer mal wieder Einblicke in seine Ernährung – er hat angefangen, regelmäßig sein Gemüse der Woche vorzustellen. Am vergangenen Donnerstag stellte er Spinat vor und präsentierte dabei seinen Bizeps. Thomas Follower fanden lustige Worte für diese außergewöhnliche Aufnahme.

Der 33-Jährige postete den Beitrag auf seinem Instagram-Kanal, hielt dabei eine Handvoll Spinat in die Kamera und spannte seinen Bizeps an. Dabei fällt vor allem die ungewöhnliche Wölbung seiner Armmuskulatur auf – das veranlasste die Fans dazu, Scherze darüber zu machen. "Noch nie so einen deutschen Bizeps gesehen", lautete ein Kommentar, der 250 Likes bekam. Ein anderer User schrieb: "Hater würden sagen, es wäre Photoshop" und bekam dafür 112 Likes.

Auch schon unter seinem letzten Beitrag zur Roten Beete amüsierten sich Thomas' Follower: "Müller macht einfach Werbung für jegliches Gemüse. Jetzt kommt schon Rote Beete – nächstes Mal sind dann Äpfel dran." Dafür kassierte der Fan 71 Likes.

Instagram / esmuellert Thomas Müller im Februar 2023

Instagram / esmuellert Thomas Müller, Fußballer

Getty Images Thomas Müller beim Spiel gegen 1. FC Union Berlin

