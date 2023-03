Rücken-OP: Königin Margrethe nimmt Pflichten bald wieder auf

Wann kehrt Königin Margrethe von Dänemark (82) zu ihren royalen Pflichten zurück? Im Februar hatte sie sich einer schweren Rückenoperation unterziehen müssen. Der Eingriff war gut verlaufen – allerdings kündigte der dänische Palast danach an, dass ihr Oberhaupt weiter stationär behandelt werden müsse und auch eine lange Zeit der Regeneration einlegen werde. Nun ist bekannt, wann Margrethe ihre Regierungspflichten voraussichtlich wieder aufnimmt.

"Am Sonntag, dem 16. April 2023, wird Ihre Majestät, die Königin, 83 Jahre alt. Zu diesem Anlass werden Ihre Majestät und die königliche Familie um 12.00 Uhr auf den Balkonen des Palastes [...] in Amalienborg erscheinen", verkündete der Palast laut Hello. An diesem Tage werde Margrethe dann, wenn alles gut weitergehe, auch das Amt der Regentin wieder von ihrem Sohn Kronprinz Frederik (54) übernehmen. Uneingeschränkt kann sie aber noch nicht regieren: "Die Rehabilitation der Königin verläuft gut, aber es wird immer noch eine Reihe von wichtigen Aufgaben geben, die die Königin in den kommenden Monaten nicht wie geplant erledigen kann."

Wenn Margrethe im April auf dem Balkon auftritt, ist es das erste Mal seit fünf Jahren, dass sie ihren Geburtstag wieder in Kopenhagen mit ihrem Volk feiert. 2019 und 2022 hatten sie sich zu ihrem Ehrentag auf ihrem Schloss Marselisborg in Aarhus aufgehalten, in den Jahren dazwischen hatten die Feierlichkeiten pandemiebedingt ausfallen müssen.

Königin Margrethe von Dänemark im November 2022

Königin Margrethe von Dänemark im Januar 2023

Köngin Margrethe mit ihrer Familie an ihrem Geburtstag 2018

