Königin Margrethes Rückenoperation: Palast gibt Statement ab

Wie geht es Königin Margrethe von Dänemark (82)? Diese Frage haben sich einige Royal-Fans bestimmt schon gestellt, denn: Die dänische Regentin musste auf den OP-Tisch! Sie litt schon seit geraumer Zeit unter Rückenproblemen, die sich in letzter Zeit noch verschlimmert hätten – Spezialisten hätten schließlich entschieden, dass sie sich einer großen Operation unterziehen muss. Doch wie ist Margrethes Eingriff verlaufen? Der dänische Palast gab jetzt ein Update.

Via Instagram verkündete ein Sprecher: "Ihre Majestät die Königin hat sich heute im Rigshospitalet in Kopenhagen einer umfassenden Rückenoperation unterzogen. Die Operation ist planmäßig verlaufen, und der Zustand der Königin ist den Umständen entsprechend gut und stabil." Weiter heißt es: "In der nächsten Zeit wird die Königin weiterhin im Rigshospitalet stationär behandelt, und danach steht eine längere Zeit der Regeneration und Rehabilitation des Rückens an."

Doch wer kümmert sich während Margrethes Abwesenheit um alles? Zunächst fungiere ihr Sohn und Thronfolger Kronprinz Frederik (54) als Regent – aber nur bis zu seiner Reise nach Indien mit Ehefrau Mary (51) am 26. Februar. Ab dem Wochenende werde dann Prinzessin Benedikte (78), die Schwester der Königin, übernehmen.

Königin Margrethe von Dänemark im Mai 2022

Königin Margrethe von Dänemark

Prinz Frederik mit seiner Mutter Königin Margrethe von Dänemark, Oktober 2022

