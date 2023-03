So süß gratuliert Annemarie Carpendale Wayne zum Geburtstag!

Annemarie Carpendale (45) richtet einige zuckersüße Worte an ihren Gatten. Seit fast 16 Jahren geht die TV-Moderatorin nun schon mit ihrem Schatz Wayne Carpendale durchs Leben. Gemeinsam haben die Eheleute einen Sohn, der im Mai 2018 zur Welt gekommen ist. Im Netz zeigen der Schauspieler und die Influencerin auch immer wieder, wie glücklich sie miteinander sind. Nun stand ein großer Tag im Hause Carpendale an: Wayne feierte seinen 46. Geburtstag, zu dem Annemarie ihm in süßer Weise gratulierte.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die in Hannover geborene Beauty nun ein Foto, auf dem Wayne (46), Mads und sie in die Kamera lächeln. "Alles Gute zum Geburtstag für den Mann meiner und unserer Träume", begann Anne unter dem Schnappschuss zu schreiben. Sie fuhr fort, dass sie mit niemandem sonst besser um die Welt reisen oder ihr Traumhaus bauen könnte. In ihrer Story teilte sie dann weitere Eindrücke in die Feierlichkeiten: So war Wayne in einem der Clips beispielsweise dabei zu sehen, wie er die Kerzen auf seinem Kuchen ausblies. Die Mama war zudem augenscheinlich hin und weg von der Karte ihres Sohnes für das Geburtstagskind.

Auch Wayne schien von den lieben Worten seines Sohnes ganz entzückt zu sein. Auf seinem Profil teilte der Traumschiff-Darsteller einige Bilder, die Mads und ihn beim gemeinsamen Lesen der Karte zeigen. "Mein Handy explodiert und mein Herz sowieso! Dankbar für mein Leben, meine Family, auf die ich unendlich stolz bin", schrieb der frischgebackene 46-Jährige dazu.

Instagram / annie_carpendale Wayne Carpendale an seinem 46. Geburtstag im März 2023

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale und sein Sohn Mads, 2023

Instagram / annie_carpendale Wayne Carpendales Geburtstagstisch, 2023

