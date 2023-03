Superlässig: Adam Sandler in knallgrüner Jacke unterwegs

Mit diesem Look zog Adam Sandler (56) wohl alle Blicke auf sich. Seit mittlerweile 32 Jahren ist der in Brooklyn geborene Schauspieler nicht mehr aus der Film- und Comedy-Branche wegzudenken. Am 31. März erscheint sein neuer Film "Murder Mystery 2" auf Netflix, in dem er an der Seite von Jennifer Aniston (54) zu sehen ist. Bei einem Pressetermin war der Komiker nun ein echter Hingucker: Adam trug eine superauffällige Jacke.

Am vergangenen Mittwoch wurde der 56-Jährige in New York City von einigen Paparazzi entdeckt. Mit seinem herausstechenden Outfit war der zweifache Vater auch kaum zu übersehen: Denn Adam war an diesem Tag in einer knallgrünen Jacke unterwegs, unter der er ein blau-weiß-pink-gemustertes Shirt und eine braune Hose trug. Sein Outfit rundete er mit blauen Sneakers und einer braunen Sonnenbrille ab. Offenbar war der "Kindsköpfe"-Star gerade auf dem Weg zur Talkshow "Good Morning America", als er von den Fotografen abgelichtet wurde. Dort soll er mit Jennifer über die Krimi-Komödie gesprochen haben.

Wie eng die Freundschaft der beiden Co-Stars ist, hatte die Friends-Darstellerin erst vor wenigen Tagen in einem Interview deutlich gemacht. So erzählte Jennifer, dass sich die beiden am Set immer rührend umeinander gekümmert haben. "Ich mache ihm Smoothies, wann immer ich kann, und ich gebe ihm chinesische Kräuter, wenn er erschöpft ist", ließ die Schauspielerin wissen.

Getty Images Adam Sandler im Juni 2022

ZUMAPRESS.com / MEGA Adam Sandler im März 2023

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Adam Sandler im Februar 2022

