Ultrahot: Tammy Hembrow posiert in durchsichtigen Dessous

Tammy Hembrow (28) heizt ihrer Community ein weiteres Mal ein. In den sozialen Netzwerken gewährt die gebürtige Australierin regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Neben süßen Familienaufnahmen mit ihren drei Kindern teilt die Beauty auch immer wieder Aufnahmen, auf denen sie ihren durchtrainierten Körper gekonnt in Szene setzt. Erst vor einigen Tagen hatte die Influencerin sexy Outfit-Pics veröffentlicht. Nun ging sie jedoch noch einen Schritt weiter: Tammy präsentierte sich in Dessous.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 28-Jährige nun drei Bilder, auf denen sie in Reizwäsche vor dem Spiegel posiert. Während der Blondine ihre Haare auf dem ersten Schnappschuss noch etwas ins Gesicht fallen, blickt Tammy auf den anderen Aufnahmen lasziv in die Kamera. Augenscheinlich fühlt sich die dreifache Mama auch pudelwohl in dem pinken Set, das nur wenig der Fantasie überlässt. Sowohl der BH als auch der Slip sind nämlich größtenteils aus durchsichtigem Stoff, der mit rosafarbenen Blumen und Ornamenten verziert ist. Ihren Post versah Tammy dann schlicht mit einer Reihe pinker Emojis.

Unter der Bilderreihe bringen etliche Follower zum Ausdruck, wie umwerfend sie die Fotos finden. So sammeln sich in den Kommentaren zahlreiche Flammen-Emojis und Komplimente für sie. "Heiße Mama", "So jugendlich und schön" oder "Die kurzen Haare stehen dir", lauten nur einige Nachrichten der Fans.

Tammy Hembrow, Fitness-Influencerin

Tammy Hembrow im März 2023

Tammy Hembrow, Unternehmerin

