Megasexy: Tammy Hembrow begeistert Fans mit Hammer-Figur

Tammy Hembrow (28) weiß, wie sie ihre Community entzücken kann. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die Fitness-Influencerin regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Neben ihrem alltäglichen Sport-Programm lässt sie ihre Abonnenten beispielsweise auch an ihrem Mama-Alltag mit drei Kindern teilhaben. So postet sie unter anderem süße Schnappschüsse mit ihrer jüngsten Tochter Posey. Auch coole Outfit-Pics dürfen auf dem Profil der Beauty nicht fehlen. In ihrem neusten Post setzt Tammy nun ein weiteres Mal ihren durchtrainierten Körper in Szene.

Auf ihrem Instagram-Account postet die 28-Jährige nun eine Reihe an Aufnahmen, auf denen sie vor einem weißen Gartentor posiert. Dabei trägt der Webstar ein hübsches magentafarbenes Kleid, das ihm bis zu den Knöcheln reicht. Ihren Look rundete sie mit farblich passenden Pumps sowie einer Handtasche ab, die laut DailyMail von Louis Vuitton stammt und umgerechnet rund 1.875 Euro wert ist. Auf den Bildern fährt sich Tammy gedankenverloren durch die Haare oder versucht unterschiedliche Posen aus, sodass nicht nur ihr Dekolleté, sondern auch ihr Po perfekt zur Geltung kommen. Ihre Hammer-Figur ist außerdem kaum zu übersehen.

Schon im vergangenen Monat hatte Tammy ihre Fans mit einem ihrer Looks begeistert. Damals hatte sie eine Fashionparty anlässlich von Rihannas (35) Halftime Show beim Super Bowl in Sydney besucht. Die dreifache Mama hatte ein eng anliegendes Kleid mit Cut-out getragen, das ihre Bauchmuskeln in Szene gesetzt hatte.

Tammy Hembrow im März 2023

Tammy Hembrow im März 2023

Tammy Hembrow, Unternehmerin

