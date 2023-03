Zu viel des Guten? Bachelor-Chiara verstellt sich nicht

Chiara Dülberg versteht das Drama um ihre Person nicht! David Jackson ist der Bachelor der aktuellen Staffel und sucht im TV nach seiner großen Liebe. Neben Lisa Mieschke, Angelina Utzeri oder Leyla Lahouar kämpft auch die Münchenerin Woche für Woche um eine Rose und versucht den Content Creator für sich zu gewinnen. Während sich der Rosenkavalier begeistert von der 26-Jährigen zeigt, scheinen die anderen Kandidatinnen eher genervt von ihrer Art zu sein. Gegenüber Promiflash erklärt Chiara, dass sie ihre extrovertierte Art selbst feiert!

In der vergangenen Folge regte sich vor allem Kandidatin Rebecca Ries über Chiara auf – immerhin sei die Brünette für ihren Geschmack zu präsent und wolle bloß im Mittelpunkt stehen. Zu diesen Vorwürfen hat Chiara im Promiflash-Interview eine deutliche Meinung: "Das ist so gesehen [...] nicht mein Problem und deshalb löst es auch nicht wirklich was in mir aus. Ich bin genauso, wie ich im echten Leben auch bin, dazu gehört eben auch extrovertiert [sein]. Mich kleiner zu machen, als ich bin, wäre für mich 'fake'."

Außerdem sei Chiara sehr bewusst, was sie für einen Eindruck auf andere macht – und das feiert sie! "[Ich] bin aber auch daran gewöhnt, dass mein Auftreten nicht jedem gefällt und den ein oder anderen auch bedingt verunsichert", fügt sie hinzu. Wie man sich im Kampf um den Bachelor präsentiert, hänge für sie eben ganz von der eigenen Selbstsicherheit ab.

David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

David Jackson und Chiara Dülberg bei "Der Bachelor"

Bachelor-Kandidatin Chiara

