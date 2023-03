Annemarie Eilfeld stresst sich nicht wegen After-Baby-Body

Annemarie Eilfeld (32) hat klare Prioritäten – ihr After-Baby-Body steht dabei nicht ganz oben auf der Liste. Vergangenes Jahr hatte sich für die ehemalige DSDS-Kandidatin ein langersehnter Wunsch erfüllt: Sie ist zum ersten Mal Mama geworden. Seit der Geburt hat sich nicht nur ihr Leben total verändert – auch ihr Körper ist nicht mehr der Gleiche. Doch wie Annemarie im Promiflash-Interview verrät, macht sie sich wegen ihres After-Baby-Bodys keinen Stress.

"Das ging einfach von alleine, weil das Ding ist, ich habe mich nicht eingeschränkt, weil ich einfach in der Stillzeit bin", erzählt die Sängerin im Interview mit Promiflash bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Berlin. Der Neu-Mama sei es wichtig, dass ihr Körper genug Kraft und Energie habe, um ihr Kind versorgen zu können. "Für den After-Baby-Body habe ich die nächsten 20 und 100 Jahre noch Zeit. Gerade in den ersten Lebensmonaten ist einfach wichtig, dass man für das Kind da ist, und das quasi voll und ganz und da ist einfach wichtig, nicht weniger Kalorien aufzunehmen, als man verbrennt", stellt Annemarie klar.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Musikerin klargestellt, dass es für sie Wichtigeres gebe, als schnellstmöglich wieder ihr Ausgangsgewicht zu erreichen. "Das ist für mich gerade 0,0 relevant. Priorität hat unser Kind und dass er durch mich gut versorgt ist", hatte die Sängerin schon damals in ihrer Instagram-Story betont.

Anzeige

Getty Images Annemarie Eilfeld im März, 2023

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Annemarie Eilfeld, Sängerin

Anzeige

AEDT / ActionPress Annemarie Eilfeld beim AEDT-Frühjahrsempfang

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de