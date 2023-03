Aus dem Grund könnte Archie an Charles' Krönung teilnehmen

Wird Archie (3) seinem Opa nun doch die Ehre erweisen? Die britischen Royals fiebern dem 6. Mai bereits heftig entgegen, insbesondere König Charles (74) kann das Datum nicht abwarten. Der Grund: Der Monarch wird zum rechtmäßigen Staatsoberhaupt von Großbritannien gekrönt. Neben zahlreichen Fans wird ihn auch seine Familie an dem besonderen Tag feiern wollen. Auch Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) haben eine Einladung erhalten. Berichten zufolge wird auch ihr Sohn an der Zeremonie teilnehmen.

Bisher wurde nicht offiziell bestätigt, ob Archie und Lilibet (1) mit ihren Eltern nach England reisen werden. Allerdings sind sich Insider sicher, dass Harrys ältester Nachwuchs, der an dem Tag seinen Geburtstag feiert, den Feierlichkeiten zu Ehren seines Großvaters beiwohnen wird. Das berichtete nun Hello!. Charles habe im Alter von vier Jahren an der Krönung seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) teilgenommen, daher sei es durchaus wahrscheinlich, dass Archie mit seinen vier Jahren zugegen sein wird.

Prinz Williams Kinder dagegen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit da sein. Laut The Times sollen Prinzessin Charlotte (7), Prinz George (9) und Prinz Louis (4) eine wichtige Rolle übernehmen. Die Geschwister werden nach der Krönung in einer Pferdekutsche hinter Charles und Camilla (75) herfahren.

Instagram / archewell_hm Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Queen Elizabeth, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinz William

