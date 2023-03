Doch nicht vermisst? Nadja Abd el Farrag ist wieder da!

Gute Neuigkeiten von Nadja Abd el Farrag (58). Vor wenigen Tagen machten besorgniserregende Nachrichten die Runde: Die TV-Bekanntheit soll verschwunden sein! Ein Freund nutzte ihr Instagram-Profil, um mysteriöse Zeilen zu posten und zu behaupten, die Ex von Dieter Bohlen (69) würde sich seit vier Monaten nicht mehr bei ihren Freunden melden. Doch nun können Fans aufatmen: Naddel ist wieder aufgetaucht!

Wie Bild jetzt berichtet, habe ein Leser die 58-Jährige in Hamburg gesehen. Auf den Fotos spaziert sie mit einer Cap bekleidet durch Winterhude. Schon vor wenigen Tagen hatten Fans sie dort gesehen – außerdem hatte Naddel in einem früheren Interview erzählt, dass sie gerne in das schicke Viertel ziehen wollen würde.

Die vergangenen Tage machten sich nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Freunde große Sorgen. Unter anderem betonte Jasmin Herren (44), dass Nadja sich schleunigst wieder bei ihren Liebsten melden solle: "Ich finde es wirklich absolut menschenunwürdig, wie du mit deinen Freunden umgehst. Das sage ich dir einfach mal so wie es ist", zeigte sie sich wütend in ihrer Instagram-Story.

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag, August 2020

Getty Images Nadja Abd el Farrag im Oktober 2009

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag im November 2020

