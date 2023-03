Ehrung: Céline Dions größter Hit bekam nun ein Makeover!

Dieser Song ist für die Ewigkeit! Céline Dion (54) schaffte es im Rahmen ihrer langjährigen Karriere schon so einige Male, die Charts zu stürmen, doch insbesondere ein Lied der Sängerin brach sämtliche Rekorde. "My Heart Will Go On" aus dem Soundtrack zum Filmklassiker Titanic wurde 1999 mit mehreren Grammys ausgezeichnet und gilt bis heute als ihr größter Hit. Nun ist der Track aktueller denn je: Célines Hit bekam jetzt ein Upgrade!

Via Instagram teilte das Team der kanadischen Musikerin einen Beitrag mit ihren Fans, in dem daran erinnert wird, dass sie vor genau 25 Jahren den "Titanic"-Song bei den Oscars performte. "Um Célines größten musikalischen Output zu ehren, erhielt das Musikvideo zu dem Song nun ein Upgrade und weist eine bessere Bildqualität auf", heißt es in dem Post. Das Team der Balladen-Queen führt weiter aus, dass das perfektionierte Video außerdem bisher noch nie gezeigte Szenen vom Original-Shoot aus dem Jahr 1997 enthalten.

Gesundheitlich macht die Pop-Ikone gerade hingegen eine schwere Zeit durch. Im vergangenen Dezember schilderte sie, dass sie an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom leide, einer Erkrankung, die progressive Muskelsteifheit und Krämpfe verursacht. Nicht nur ihre Fans, sondern auch Célines Musikerkollegen wie beispielsweise Gwen Stefani (53) stehen der Sängerin zur Seite.

