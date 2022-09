Shia LaBeouf traurig: Familie rief während Therapie nicht an

Ist Shia LaBeouf (36) endlich geheilt? Wechselnde Partnerinnen, Missbrauchsvorwürfe, wie auch Alkohol- und Drogenexzesse, begleiten die Karriere des Schauspielers schon lange. Aus seinen Problemen zu seiner Familie und Suchtmitteln machte der Transformers-Star nie ein Geheimnis. 2021 musste Shia sich wegen seiner Wutanfälle in Therapie begeben. Jetzt berichtet er darüber, wie diese Zeit für ihn war und wie seine Frau Mia Goth (28) ihn weiterhin als Einzige unterstütze.

Im Podcast "Real Ones" reflektiert Shia seine Erlebnisse in seinem Entzug. "Sonntags war Familientag. Alle bekamen Skype-Anrufe von ihren Familien. Meine Familie wusste das, doch niemand rief an", erzählt der 36-Jährige. Wochen ohne Anrufe vergingen, bis Shias Therapeutin ihn dazu ermutigte, noch einen weiteren Sonntag auf einen Anruf von seinen Angehörigen zu warten. "Als ich dort ankam, dachte ich, meine Mutter würde gleich auf dem Bildschirm zusehen sein. Plötzlich sah ich Mia", berichtet Shia unter Tränen.

"Sie hat mir mein Leben gerettet. Sie war für mich da, als ich es am wenigsten verdient hatte. Das war das erste Mal, dass ich Liebe verstanden habe", enthüllt der "Disturbia"-Darsteller. Shia und seine Frau Mia lernten sich bei einem Dreh kennen und heirateten 2016 in Las Vegas. Nach einer Trennung im Jahr 2018 fanden die beiden wieder zusammen und haben seit fünf Monaten eine gemeinsame Tochter.

Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf im November 2019

Anzeige

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf 2014

Anzeige

MEGA Mia Goth und Shia LaBeouf im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de