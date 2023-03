Huch: Machte Rafi Rachek etwa eine radikale Typveränderung?

Rafi Rachek (33) legt viel Wert auf sein Äußeres! Der ehemalige Bachelor-Kandidat investiert viel in seinen Körper. Seinen Followern zeigt er ab und an auf Instagram, wie er im Fitnessstudio trainiert und was bei ihm so auf dem Teller landet. Mit seinen Haaren schien der TV-Beau bisher jedoch ganz zufrieden gewesen zu sein. Doch jetzt postete Rafi ein Foto, auf dem er ganz verändert aussieht!

Aber Entwarnung: Rafi unterzog sich keiner radikalen Typveränderung! Er postete auf Instagram zwei bearbeitete Fotos mit zwei unterschiedlichen Frisuren von sich und fragte seine Follower, welche Frise ihm denn besser stehen würde. "Ich möchte mich verändern – besser gesagt meine Haare. Ich habe auch schon mal geschaut, wie ich mit langen Haaren aussehe? Was meint ihr, welche Frisur sollte es werden?", fragte der Ex-Freund von Sam Dylan (32).

Die Fans waren geteilter Meinung. Während Reality-TV-Kandidat Cedric Beidinger ihm riet, lieber einen Kurzhaarschnitt zu tragen, waren andere von den langen Haaren gar nicht abgeneigt. Ex-Bachelor-Kandidatin Jade Übach (28) legte jedoch prompt ihr Veto ein. "Nein, zu 100 Prozent kurz! Ich habe mich bei dem ersten [Foto] erschrocken", teilte sie ihre Meinung mit.

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, TV-Bekanntheit

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, März 2023

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

