Joachim Llambi wünscht sich Boris Becker bei "Let's Dance"

Joachim Llambi (58) hofft auf prominenten Besuch in seiner Show! Let's Dance darf sich in dieser Staffel über einen hochkarätigen Cast freuen – allen voran Anna Ermakova (23), die mit ihren Performances bisher stets die Jury verzaubern konnte. Vergangenen Freitag saß die Mutter des Models im Publikum, um ihrer Tochter höchstpersönlich die Daumen zu drücken. Doch was ist mit Annas Vater? Zumindest Joachim wünscht sich, Boris Becker (55) im Studio begrüßen zu dürfen!

Nach der jüngsten atemberaubenden Performance der 23-Jährigen waren die Juroren total aus dem Häuschen und gaben Anna für ihren Quickstep die Höchstpunktzahl von 30 Punkten. Nachdem die Britin von den Profis eine Menge Lob einheimsen konnte, kam Joachim auf ein heikles Thema zu sprechen. "Vielleicht erleben wir ja auch noch, dass dein Papa, der bestimmt zuguckt, auch noch kommt", entgegnete der 58-Jährige gegenüber Anna.

Über das Verhältnis des einstigen Tennisprofis und seines Nachwuchses ist nicht viel bekannt. Allerdings soll Bild erfahren haben, dass Boris um ein Treffen mit seiner Tochter nicht allzu bemüht sei. Während Anna mit ihrer Mutter vor wenigen Tagen ihren 23. Geburtstag gefeiert hatte, schien der 55-Jährige den Tag nicht mit ihr verbracht zu haben.

Getty Images Anna Ermakova mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin bei Let's Dance

Getty Images Joachim Llambi als Juror bei "Let's Dance"

Getty Images Boris Becker beim ATP Cup, Januar 2020

