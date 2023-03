Boris Beckers Name darf bei "Let's Dance" nicht fallen

Boris Becker (55) darf kein Thema sein. Aktuell liefert Anna Ermakova (23), die Tochter der Tennislegende, bei Let's Dance Woche für Woche ab. Viele Zuschauer haben die hübsche Rothaarige bereits in ihr Herz geschlossen. Die Chancen stehen gut, dass sich Anna und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (36) den Pokal holen. In der Sendung wird Annas Vater Boris Becker gar nicht thematisiert. Das hat auch einen Grund. Angeblich darf in der Show nicht über den ehemaligen Tennisstar gesprochen werden!

Bild will herausgefunden haben, dass der Name Boris Becker in der Liveshow "Let's Dance" nicht fallen dürfe. Das sei laut Annas Vertrag so geregelt. Falls Boris doch ein Thema in der Sendung werde, müsse RTL sogar eine Strafe zahlen, heißt es. Tatsächlich spricht Anna selbst auch nicht auf Instagram von ihrem Vater. Wenn sie ihre Familie erwähnt, meint sie ihre Mutter Angela Ermakova und ihre Großmutter, mit denen sie aufgewachsen ist.

Außerdem heißt es in der Bild, dass eigentlich zunächst Annas Mutter Angela bei "Let's Dance" teilnehmen sollte. Doch dann entschied man sich doch für die berühmte Promi-Tochter. Außerdem soll Annas Sieg in der Sendung wirklich nicht so unrealistisch sein. Angeblich ist die 23-Jährige bei den Votings immer an erster Stelle.

Getty Images Boris Becker bei der Premiere von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

RTL Anna Ermakova und Valentin Lusin

Getty Images Anna und Angela Ermakova im Oktober 2018

