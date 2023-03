König Charles und Camilla verbringen wenig Zeit zusammen

Am 06. Mai findet die Krönung von König Charles III. (74) statt, auch seine Frau Camilla (75) wird dann offiziell zur Königin gekrönt. Verheiratet sind die beiden seit 2005 – neben gemeinsamen Auftritten absolvieren sie aber auch viele royale Termine allein. In der Öffentlichkeit wurde immer wieder über die Beziehung von Charles und Camilla gemunkelt: Ist ihre Beziehung stark genug, dass die beiden ihren eigenen Interessen nachgehen können, ohne dass es negative Effekte hat?

In "Charles III. Mit dem Herzen eines Königs" beschreibt Catherine Mayer nun, wie das Eheleben von Charles und Camilla hinter den Palasttoren aussieht. Camilla halte sich lieber in Ray Mill auf, umgeben von ihren Enkelkindern, wohingegen Charles die Ruhe in Highgrove bevorzuge. Ihre Beziehung habe dies aber nicht negativ beeinflusst – im Gegenteil: "Ihre Verbindung ist irgendwie stärker geworden". Prinz Charles gehe in seiner Arbeit auf, ohne sie wäre er vermutlich gelangweilt.

Aber auch Camilla genießt der Autorin zufolge ihre Zeit allein, um sich ihren eigenen Interessen zu widmen und beispielsweise wohltätige Organisationen zu unterstützen. Wenn sie und Charles dann gemeinsam auftreten, würden sie beweisen, dass die Gerüchte über Spannungen in ihrer Beziehung unberechtigt sind: "Sie haben ihre Scherze, über die sie insgeheim lachen, sie kopieren die Körpersprache des anderen." Viele, die das royale Paar schon lange kennen, seien sich sicher, dass die beiden einander sehr guttun.

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles, Juli 2022

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles beim Platin-Jubiläum der Queen im Juni 2022

Getty Images Camilla und Prinz Charles bei ihrem Besuch in Indien, 2018

