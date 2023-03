Nach Baby Elian: Plant Annemarie Eilfeld weiteren Nachwuchs?

Darf sich Sohn Elian etwa bald über ein Geschwisterchen freuen? Im Frühling des vergangenen Jahres hatte Annemarie Eilfeld (32) verkündet, dass sie nach etlichen Versuchen endlich schwanger ist. Im August erblickte dann ihr erstes Kind, Söhnchen Elian, das Licht der Welt. In ihrer neuen Rolle als Mama geht die Sängerin seither richtig auf. Im Promiflash-Interview verrät Annemarie, ob sie und ihr Verlobter Tim Sandt sich noch weitere Kinder wünschen.

"Also wir haben auf jeden Fall schon drüber gesprochen und Elian stimmt uns da auch zu, dass so ein kleines Geschwisterchen, das könnte schon noch drin sein. Jetzt wissen wir ja, wie es geht", erzählt die 32-Jährige im Gespräch mit Promiflash bei der "Dragons & Dungeons"-Premiere in Berlin. Einen genauen Zeitplan gebe es für Baby Nummer zwei aber nicht – und das hat auch einen bestimmten Grund. "Wir sind dankbar, wenn es überhaupt noch mal klappt", betont Annemarie.

Denn schon die erste Schwangerschaft war für die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihren Partner ein Wunder, da Annemarie an dem PCO-Syndrom leidet. "Das PCO-Syndrom ist ja nicht ohne und letztendlich kann man aber wirklich sagen, jetzt haben wir schon mal gezeigt, dass wir wissen, wie es geht. Und vielleicht klappt es ja dann ein zweites Mal auch noch mal", zeigt sich die Musikerin positiv.

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Kinderwagen

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit Söhnchen Elian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de