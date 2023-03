Nach Drohungen: Hailey Bieber mit trauriger Miene gesichtet!

Sie möchte sich kaum zu erkennen geben! In den vergangenen Wochen hatten böse Zungen behauptet, dass Hailey Bieber (26) über Selena Gomez (30) gelästert habe. Auf Social Media stellten sich daraufhin viele Fans der Sängerin gegen das Model und beleidigten sie. Das Ganze nahm schockierende Ausmaße an: Hailey bekam sogar Morddrohungen. Deswegen suchte sie Hilfe bei Selena – die daraufhin bat, den Hate zu stoppen. In dem ganzen Drama erwischten Paparazzi Hailey nun.

Am Donnerstag war Hailey zusammen mit ihrem Ehemann Justin Bieber (29) in Los Angeles unterwegs. Doch was direkt auffällt: Die Beauty gab sich kaum zu erkennen. Stattdessen versteckte sie sich unter einer roten Basecap und machte einen geknickten Eindruck. Auch ihr Gatte hatte ein ernstes Gesicht. Doch der Musiker steht in dieser schwierigen Zeit augenscheinlich ganz klar hinter seiner Liebsten.

Nachdem Selena im Netz darum gebeten hatte, die Drohungen und den Hass zu stoppen, hatte sich wenig später auch Hailey zu Wort gemeldet. "Dinge können immer aus dem Zusammenhang gerissen und anders interpretiert werden, als sie beabsichtigt waren. Wir alle müssen uns mehr Gedanken darüber machen, was wir posten und was wir sagen – mich eingeschlossen", hatte die 26-Jährige im Netz geschrieben. Inzwischen folgen sich die beiden gegenseitig auf Instagram.

Anzeige

BG020/Bauergriffin.com / MEGA Hailey Bieber im März 2023

Anzeige

BG020/Bauergriffin.com / MEGA Justin und Hailey Bieber im März 2023

Anzeige

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de