Nach Flirtgerüchten: Selena Gomez mit Zayn Malik unterwegs

Bandeln Selena Gomez (30) und Zayn Malik (30) etwa doch miteinander an? In den vergangenen Wochen machten Gerüchte die Runde, dass der Ex-Disney-Star mit dem The-Chainsmokers-Sänger Drew Taggart (33) anbandelt. Doch anscheinend ist der Flirt schon wieder vorbei. Erst vor wenigen Tagen wurde dann nämlich vermutet, dass die Sängerin mit dem One Direction-Star etwas am Laufen hat. Jetzt heizten Selena und Zayn selbst die Gerüchteküche ordentlich an!

Wie People jetzt berichtet, soll im Netz ein Video viral gehen, in dem eine Kellnerin ihrer Freundin schrieb, dass sie die beiden in einem Restaurant in New York bediente. "Erzähl mir, wie Selena Gomez und Zayn gerade Hand in Hand in das [Restaurant] gegangen sind und geknutscht haben", reagierte daraufhin die Bekannte.

Das gemeinsame Abendessen fand statt, nachdem aufmerksame Fans festgestellt hatten, dass Zayn und Selena möglicherweise in Kontakt stehen: Der Ex von Gigi Hadid (27) folgt auf Instagram nämlich nur 18 Personen – darunter auch Selena! Aber auch Zayns Mutter stellte der 30-Jährigen bereits eine Follower-Anfrage.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Getty Images Zayn Malik, Sänger

SIPA PRESS Selena Gomez, Schauspielerin

