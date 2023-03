Datet Ex-One-Direction-Star Zayn Malik etwa Selena Gomez?

Sind sie etwa auf Flirt-Kurs? Zayn Malik (30) war für lange Zeit mit Topmodel Gigi Hadid (27) zusammen – die beiden begrüßten im September 2020 sogar ihr erstes gemeinsames Kind. Die Beziehung ging jedoch in die Brüche, angeblich auch deshalb, weil der "Pillowtalk"-Interpret überhaupt nicht mit Gigis Mutter Yolanda (59) harmoniert hatte. Jetzt steht das Gerücht im Raum, dass der ehemalige One Direction-Star mit einer anderen Hollywood-Schönheit anbandeln soll: Datet Zayn etwa Selena Gomez (30)?

Die Vermutung kommt daher, dass der 30-Jährige nun der "Back To You"-Interpretin auf Instagram folgt – und auch Zayns Mutter stellte Selena eine Follower-Anfrage. Der Ex von Gigi Hadid folgt nur 18 Personen auf der Social-Media-Plattform, deshalb ist es durchaus ein Statement, dass der Hottie sich nun wohl mit der Brünette verbunden fühlt. Die Sängerin folgte ihm im Weiteren außerdem zurück. In den sozialen Medien äußert ein User: "Stellt euch mal vor, die beiden würden sich wirklich daten. Mega!"

Selena wurde vor wenigen Monaten nachgesagt, sie habe mit Chainsmokers-Star Drew Taggart (33) angebandelt. Zuvor hatte die "Fetish"-Interpretin eine langjährige On-Off-Beziehung mit Popstar Justin Bieber (29).

Getty Images Zayn Malik bei den Grammy Awards 2018

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2023

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2022

