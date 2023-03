Nach Scheidung: Gisele Bündchen sieht Stiefsohn Jack weniger

Sie steht ihm immer noch nahe! Im vergangenen Jahr ließen sich Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) scheiden. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Benjamin (13) und Vivian (10). Der Footballstar hat aber auch noch einen Sohn namens Jack, den er mit seiner Ex Bridget Moynahan (51) hat, mit in seine Beziehung zu dem Topmodel gebracht. Für die Laufstegschönheit gehörte Jack immer zur Familie. Daran soll sich auch nichts ändern, obwohl Gisele ihn heute weniger zu Gesicht bekommt!

Im Interview mit Vanity Fair macht die zweifache Mama klar, wie wichtig ihr ihr Stiefsohn, den sie liebevoll als "Bonus-Kind" bezeichnet, sei. "Ich liebe ihn sehr", sagt die 42-Jährige. Obwohl sie den 15-Jährigen seit der Scheidung weniger sehe, sei er immer noch ein großer Teil ihrer Familie – vor allem zu seinen Halbgeschwistern habe Jack ein sehr enges Verhältnis.

Wie wichtig der Brasilianerin der Sohn ihres Ex-Mannes ist, verriet sie schon vor zwei Jahren. "Ich mag das Wort Stiefmutter nicht", antwortete Gisele damals in einer Instagram-Story auf die Frage, wie es für sie sei, eine Stiefmutter zu sein. "Ich bevorzuge das Wort Bonus-Mama", erzählte sie weiter. Denn die Beziehung zu Jack sei eine große Bereicherung für ihr Leben. "Ich bin so glücklich darüber, noch einen weiteren wundervollen kleinen Engel in meinem Leben zu haben", ließ die Beauty ihre Fans außerdem wissen.

Instagram / tombrady Tom Brady und sein Sohn Jack im Februar 2023

Instagram / tombrady Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2021

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

