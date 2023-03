Neue "Grey's Anatomy"-Staffel läuft bald im deutschen TV!

Es ist wohl eine der erfolgreichsten Serien! Grey's Anatomy läuft bereits in der 19. Staffel. Seit 2005 begeistert der Cast rund um Ellen Pompeo (53) die Fans weltweit. Doch für die Schauspielerin wird das die letzte Staffel sein. Die Hauptdarstellerin verkündete vor einigen Monaten ihren Austritt aus der Ärzteserie. Der Grund: Sie möchte mehr Abwechslung in ihr Leben bringen. Dennoch gibt es einen kleinen Grund zu Freude: Die neueste Staffel von "Grey's Anatomy" ist schon bald im deutschen Fernsehen verfügbar!

In einer Pressemitteilung heißt es: "Die brandneue Staffel der beliebten Serie 'Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte' [ist] ab 17. April auch in Deutschland auf Disney+ verfügbar." Jede Woche soll eine Folge der Ärzteserie erscheinen. "Die neuen Folgen [...] versprechen wieder extra viel Romantik, Action und eine ganze Reihe unvergesslicher Dramen", wird weiter berichtet.

Darüber hinaus verspricht die Staffel noch ein besonderes Highlight: Kate Walsh (55), die schon in den ersten Seasons der Sendung mitgespielt hatte, wird zurückkehren. Das berichtet zumindest The Wrap! Die Addison-Montgomery-Darstellerin hatte die Serie 2007 zwar verlassen, hatte aber hin und wieder Gastauftritte. In der kommenden Staffel wird sie ebenfalls wieder zu sehen sein – und zwar ab der dritten Folge!

Getty Images Ellen Pompeo im Juni 2018

Getty Images "Grey's Anatomy"-Cast 2016

Getty Images Kate Walsh, Schauspielerin

