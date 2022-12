Ellen Pompeo verrät: Deshalb verließ sie "Grey's Anatomy"!

Ellen Pompeo (53) nennt die wahren Gründe für ihr Serien-Aus! 17 Jahre lang war die Schauspielerin in Grey's Anatomy zu sehen und verkörperte dort von Beginn an die Ärztin Meredith Grey. In der kommenden Staffel werden jedoch die letzten Folgen mit der Darstellerin zu sehen sein. Der Abschied fällt nicht nur ihr selbst, sondern auch ihren Co-Stars schwer. Jetzt sprach Ellen offen darüber, was sie zu diesem Schritt bewegt hat.

Bei "The Drew Barrymore Show" plauderte die Serien-Bekanntheit über ihren "Grey's Anatomy"-Ausstieg. "Ich muss etwas Abwechslung in mein Leben bringen", erklärte Ellen. Jetzt scheint es an der Zeit für neue Herausforderungen zu sein. "Ich bin 53, mein Gehirn ist wie Rührei. Ich muss etwas Neues machen. Man kann nicht jeden Tag das Kreuzworträtsel der New York Times lösen", erklärte die US-Amerikanerin.

Langweilig wird Ellen ganz bestimmt auch ohne "Grey's Anatomy" nicht. Von nun an steht die Familie im Fokus. "Ich habe eine Menge zu tun. Ich habe drei Kinder, also kümmere ich mich um sie. Es ist wirklich wichtig für mich, für sie da zu sein und mehr für sie da zu sein", warf sie einen Blick in die Zukunft.

ActionPress Meredith Grey (Ellen Pompeo) in "Grey's Anatomy"

Instagram / ellenpompeo Ellen Pompeo, "Grey's Anatomy"-Darstellerin

Getty Images Ellen Pompeo, Stella Luna Pompeo Ivery und Chris Ivery

