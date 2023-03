Nicht getrennt? Fürst Albert und Charléne zusammen unterwegs

Fürst Albert II. von Monaco (65) und seine Frau Fürstin Charlène (45) ließen sich wieder gemeinsam blicken! Seit 2011 ist das royale Paar miteinander verheiratet – doch immer wieder kommen Trennungsgerüchte auf. In den vergangenen Wochen verhärteten sich die Vermutungen einer Trennung weiter – Charlène wurde in Mailand gesichtet, nachdem sie nicht öffentlich bei dem Geburtstag ihres Mannes aufgetreten ist. Doch am Freitag setzten Albert und die Fürstin ein klares Zeichen.

Wie das Magazin Gala berichtete, trat das Ehepaar am vergangenen Freitag gemeinsam bei der Verleihung des 11. Prix Monte-Carlo Femme de l’année in Monte-Carlo auf. Ob es sich dabei lediglich um ein Zeichen handelt, um die immer weiter aufkommenden Annahmen aus dem Weg zu schaffen? Das wird sich wahrscheinlich noch zeigen – vielleicht sogar schon am Samstagabend. Da findet nämlich der jährliche Rosenball statt, bei dem Albert zuletzt im Jahr 2017 von seiner Frau begleitet wurde.

Die neusten Trennungsgerüchte wurden vor allem von der französischen Zeitschrift Royauté verbreitet – dazu gab sogar der Palast offiziell ein Statement ab. Darin hieß es, dass die Gerüchte "in aller Form zurückgewiesen" werden und sie "völlig unbegründet" seien.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert im November 2022

Getty Images Fürst Albert von Monaco und Fürstin Charlène

Getty Images Prinz Jacques, Prinzessin Gabriella, Fürstin Charlène und Fürst Albert II. von Monaco

