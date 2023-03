Prinz Harry erstmals nach "Reserve"-Drama wieder im TV!

Unerwarteter TV-Auftritt! Seit der Erscheinung seiner Memoiren "Reserve" sah man Prinz Harry (38) kaum in der Öffentlichkeit. In den Schlagzeilen tauchten er und seine Frau Herzogin Meghan (41) dafür umso öfter auf. Auch um ihre Teilnahme an der anstehenden Krönung von König Charles III. (74) am 6. Mai wurde viel spekuliert. Jetzt erschien Harry in einer Fernsehsendung, in der es mal nicht um die Royals ging!

Prinz Harry überraschte jetzt seine Anhänger durch einen Video-Auftritt bei Car S.O.S.. In der Sendung gratulierte er einem verwundeten Veteranen, der durch die Show ein neues Auto bekam: "Ich kann mir niemanden vorstellen, der das mehr verdient als du. Du bist eine Inspiration, weil du dich nicht von deiner Verletzung hast definieren lassen." Er wünschte dem Veteranen viel Erfolg bei seiner geplanten Radtour von Mexiko nach Kanada, womit er Geld für Blesma, eine gemeinnützige Organisation für verletzte Veteranen sammeln möchte. Harry betont, ihn gerne kennenlernen zu wollen, online oder persönlich.

Harry selbst hat eine zehnjährige Karriere beim Militär hinter sich und diente auch zweimal in Afghanistan. Nach seinem Austritt aus der royalen Familie musste er seine militärischen Titel abgeben. Das Wohlergehen der Veteranen liegt Harry aber noch immer am Herzen: "Wir sind stolz, mit so vielen Organisationen zu arbeiten, die Veteranen und Militärfamilien unterstützen", erklärt er auf der Website der Archwell Foundation.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Queen Elizabeth II., Juni 2009

Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit britischen Soldaten in Malawi 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de