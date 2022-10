Süßes Foto von Svenja und Steve mit ihrem "Take Me Out"-Baby

Was für ein süßes Trio! Im Jahr 2017 lernten sich Svenja und Steve bei Take Me Out kennen und lieben. Für die beiden war es der Beginn einer perfekten Lovestory. Inzwischen haben sie sogar schon ein gemeinsames Kind. Im Februar kam Sohnemann Fin zur Welt. Zusammen mit Svenjas Tocher Zoé aus einer vergangenen Beziehung sind sie eine glückliche Patchwork-Familie. Im Netz teilte Svenja nun ein süßes Foto mit Steve und ihrem jüngsten Spross – geschossen von ihrer Erstgeborenen.

Via Instagram postete die Zweifach-Mama das niedliche Familienfoto. Mit dem kleinen Fin und ihrem Partner strahlt Svenja auf einem Strohballen in die Kamera. Zoé hingegen ist auf dem Foto nicht zu sehen. Die Kleine steht nämlich hinter der Kamera. "Nur die kleine große Maus fehlt auf diesem Schnappschuss. Aber sie erzählte neulich, dass sie gerne Fotografin werden möchte", schrieb Svenja zu dem Beitrag. Mit ihrer Familie hat sie offenbar schon jetzt ein perfektes Motiv gefunden.

Doch steht bei Steve und Svenja noch weiterer Nachwuchs an? Geplant ist Familienzuwachs bislang nicht. "Wir haben gesagt, bei zwei bleibt es – leider", erzählte die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin Promiflash. Diese Entscheidung gehe von ihrem Partner aus, doch sie akzeptiere seine Einstellung.

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Freund Steve

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja mit ihrem Sohn Fin

Instagram / mrs.tollpatschig Das "Take Me Out"-Paar Svenja und Steve mit Svenjas Tochter Zoé

