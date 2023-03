Was hält Gigi Hadid von Zayn Maliks Flirt mit Selena Gomez?

Gigi Hadid (27) steht hinter ihrem Ex-Freund Zayn Malik (30). Das Model war mit zwischenzeitlichen Beziehungspausen etwa sechs Jahre mit dem Sänger zusammen. Im Jahr 2021 haben sie eine gemeinsame Tochter bekommen – dennoch ging die Beziehung in die Brüche. In der vergangenen Woche kamen Gerüchte auf, dass das ehemalige One-Direction-Mitglied wohl mit Selena Gomez (30) anbandeln soll. Gigi betonte jetzt angeblich, dass es für sie in Ordnung ist, wenn Zayn und Selena sich daten.

Ein Insider berichtete jetzt dem britischen Magazin Us Weekly, dass Gigi den Vater ihrer Tochter dabei unterstütze, eine neue Liebe zu finden. "Gigi hat überhaupt kein Problem damit, dass Zayn sich verabredet, solange er glücklich und ausgeglichen ist", führte die Quelle zudem aus. Das Wichtigste sei jedoch, dass er weiterhin ein guter Vater für das zweijährige Töchterchen Khai sei, "dann ist es für sie in Ordnung, dass er mit wem auch immer ausgeht."

Gigi soll seit vergangenem Jahr selber wieder eine Promi-Affäre gehabt haben – die 27-Jährige hat wohl den Schauspieler Leonardo DiCaprio (48) gedatet. Eigentlich hieß es, die Liebelei sei schon wieder vorbei. Doch Gigi und Leonardo verbrachten erst Mitte März wieder eine Nacht zusammen.

Getty Images Gigi Hadid und Zayn Malik im Mai 2016

Getty Images Gigi Hadid bei einer Show von Ralph Lauren im März 2022

Getty Images Selena Gomez in Paris im Juli 2022

