Alex Hindersmann liebt es, die Baby-Bewegungen zu spüren!

Dieser Star freut sich, bald Papa zu werden! Alexander Hindersmann (34) ist ein deutscher Realitystar und wurde 2018 durch seinen Sieg bei der Kuppelshow Die Bachelorette bekannt. Doch trotz der letzten Rose scheiterte die Beziehung nach einigen Monaten. Nach weiteren Datingshow-Teilnahmen und einigen Beziehungen kam der Hottie im August 2022 mit RTL-Moderatorin Laura Papendick (34) zusammen. Rund ein halbes Jahr später gaben sie bekannt, dass sie Eltern werden. Im Netz teilte Alex jetzt ein süßes Babybauchbild!

"Ich liebe es, die Bewegungen zu spüren", schrieb der 34-Jährige in seiner Instagram-Story. Zu sehen ist der werdende Vater, wie er mit seinem Kopf auf dem Babybauch seiner Freundin Laura liegt. Dabei scheint er die Tritte seines Babys zu genießen. Eines ist wohl klar: Alex kann es kaum erwarten, bald Vater zu sein!

Am 06. März feierten die Turteltauben die Babyshower und verrieten dabei das Geschlecht ihres Kindes: Es wird ein Junge! Im Netz teilten Alex und Laura ein süßes Video und gaben Einblicke in die emotionale Feier. "Wir freuen uns auf dich und können es kaum erwarten, bis wir dich das erste Mal sehen und in den Armen halten dürfen", schrieben die werdenden Eltern unter dem Beitrag.

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick mit Alexander Hindersmann

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Laura Papendick im September 2022

Instagram / alexander_hindersmann Ein Ultraschallfoto von Alex Hindermann und Laura Papendicks Baby

