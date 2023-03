Erste Schwangerschaft: Damit hat Luisa Hartema zu kämpfen

Luisa Hartema (28) erwartet ihr erstes Kind! Das hatte sie vor wenigen Tagen ganz überraschend im Netz verkündet – normalerweise hält die Germany's next Topmodel-Kanididatin ihr Privatleben mitsamt ihrem Partner nämlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, um nicht zu sehr in der Presse aufzutauchen. Gegenüber Promiflash gab Luisa nun aber ein kleines Update – und verriet auch, was ihr in der Schwangerschaft so zu schaffen macht!

Inzwischen ist sie in der 15. Schwangerschaftswoche angekommen. "Am Anfang hatte ich die typischen Symptome wie Übelkeit, Appetit auf Dinge, die man sonst nicht isst und extreme Müdigkeit", erzählte Luisa im Promiflash-Interview. Als sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte, habe sie sogar die ersten zwei Monate nur gelegen und sehr viel geschlafen. "Mittlerweile geht es mir deutlich besser", stellte das Model aber klar.

Deswegen sei Luisa nun auch wieder viel agiler im Alltag: "Zurzeit kann ich wieder ein paar Dinge unternehmen, ich baue zwischendurch aber immer mal ein paar Pausen ein", erklärte sie Promiflash. Die 28-Jährige versuche einfach, bestmöglich auf ihren Körper zu hören.

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Januar 2023

AEDT Luisa Hartema im November 2022 in Berlin

Hauter,Katrin Luisa Hartema im Juli 2022 in Düsseldorf

