Ian Somerhalder hat schon mit vier Jahren Alkohol getrunken!

Ian Somerhalder (44) war wohl schon immer ein Bourbon-Fan! Der Schauspieler ist für seine Rolle als Damon Salvatore in der Serie Vampire Diaries bekannt. Der Vampir konsumiert darin in vielen Szenen Bourbon Whiskey. Auch in Ians Privatleben war der Alkohol stets präsent. Er wuchs in Lousiana auf, wo das Haus seiner Eltern von Zuckerrohr umgeben war – eine der Zutaten des Cocktails Mint Julep. Schon mit vier Jahren hat Ian zum Glas gegriffen!

"Ich habe meiner Familie immer Mint Juleps geklaut", erzählte der baldige Vater von zwei Kindern Page Six. Er sei sich ziemlich sicher, dass er dabei erst vier Jahre alt gewesen war. "Es ist buchstäblich Teil der Kultur dort unten und es ist wirklich etwas Besonderes, weil es eine Verbindung herstellt", verteidigte sich der beliebte Serien-Darsteller. Natürlich sei der Hottie als kleiner Junge auch mal ertappt und aufgefordert worden, den Alkohol wegzustellen.

Weil er so viel mit dem Whiskey verbinde, verkauft der Mann von Nikki Reed (34) mittlerweile seinen eigenen Bourbon! Dabei ist Serienkollege Paul Wesley (40) mit im Boot. "Wir standen acht Jahre gemeinsam vor der Kamera, jetzt gründen wir ein Unternehmen. Das ist etwas Besonderes", hatte Ian gegenüber Promiflash erzählt, als sie 2020 ihren Drink auf den Markt gebracht hatten.

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder bei der RCGD Global Pre-Oscar Celebration

Ian Somerhalder, Schauspieler

Ian Somerhalder, Schauspieler

