"Let's Dance"-Partnertausch: Das sind die neuen Pärchen!

Jetzt wurden die neuen Paare bekannt gegeben! In der diesjährigen Staffel Let's Dance gab es diese Woche bereits die fünfte Folge – die Paare haben sich inzwischen warmgetanzt und gleichzeitig lichten sich bereits die Reihen. Doch vor der Entscheidung gab es eine Überraschung, mit der wohl niemand gerechnet hat. Die Tanzpartner werden in der nächsten Woche komplett durchgewechselt. Jetzt wurde bekannt gegeben, wer mit wem in Folge sechs über das Parkett schwingt.

Die Trainingseinheiten sind zurzeit wahrscheinlich schon wieder im vollen Gange. RTL gab jetzt die neuen Paarungen bekannt: Julia Beautx (23) bereitet sich jetzt mit Vadim Garbuzov (35) auf die nächste Live-Show vor – Sharon Battiste (31) tanzt kommenden Freitag mit Valentin Lusin (36). Die griechische Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34) trainiert wohl gerade mit Zsolt Sándor Cseke (35). Die Überraschung der Staffel Anna Ermakova (23) kann jetzt mit Christian Polanc (44) zeigen, was sie kann. Michael Kraus (39) schwingt sein Tanzbein jetzt mit Ekaterina Leonova (35) und Philipp Boy (35) bewegt sich mit Christina Luft (33). Knossi (36) wird von Mariia Maksina (25) begleitet sowie Ali Güngürmüş von Patricija Ionel (28) und Timon Krause (28) von Isabel Edvardsson (40).

Die überraschende Wendung in dieser Staffel kam zuerst nicht wirklich gut bei den Promis an. "Ich liebe ja Überraschungen, aber die? Was ist das?", erklärte Philipp fassungslos. Auch die Gesichter der anderen Stars schienen ziemlich irritiert bei der Verkündung.

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

Getty Images Mimi Kraus mit seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina bei "Let's Dance"

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance"

