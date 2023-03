Mickie Krause offen: "Familie ist mir wichtiger als der Job"

Mickie Krause (52) hat jetzt andere Prioritäten! Der Partysänger und seine Frau Ute, genannt Uschi, konnten vor zwei Jahren ihren 20. Hochzeitstag feiern. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder. Die Familie nimmt im Leben des "Schatzi schenk mir ein Foto"-Interpreten eine sehr wichtige Rolle ein. Das sei aber nicht immer so gewesen. Mickie verrät, dass für ihn früher seine Karriere über allem stand!

"Wenn man mich früher gefragt hat, was ist wichtiger, Familie oder Karriere? Da hätte ich gesagt Karriere – da hatte ich aber noch keine Familie", gibt der 52-Jährige im "SAT 1-Frühstücksfernsehen" am Donnerstag preis. "Heute ist mir ganz klar die Familie viel wichtiger als mein Job", fügt der vierfache Vater hinzu. Dass der Ballermann-Star aufgrund seines Jobs immer wieder Zeit in der Ferne verbringt, tue der Beziehung zu seiner Frau keinen Schaden – im Gegenteil: "Meine Frau ist ehrlich gesagt ganz froh, wenn ich immer mal weg bin", scherzt Mickie.

Im vergangenen Jahr plauderte der Familienvater bei "Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange" darüber, wie er seine Uschi kennengelernt hatte. "Ich war 21, meine Frau war 15, wir haben uns im Ferienlager kennengelernt", berichtete der Musiker stolz. Doch ihre Liebe stand zunächst unter keinem guten Stern – denn Mickie war damals Gruppenleiter, Uschi nur Teilnehmerin in dem Camp.

Anzeige

Instagram / mickie_krause_official Mickie Krause und seine Frau an ihrem Hochzeitstag im Jahr 2001

Anzeige

Getty Images Mickie Krause beim "Mein Star des Jahres"-Award in Hamburg, Februar 2013

Anzeige

Getty Images Mickie Krause, Entertainer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de